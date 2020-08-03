Президент Олимпийского комитета РФ рассказал о сложностях грядущих Игр

https://static.news.ru/photo/ea1fb852-d588-11ea-ae8d-fa163e074e61_660.jpg Станислав Поздняков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что и ОКР, и все международные комитеты едины в желании принять непосредственное и активное участие в Олимпиаде в Токио. Её перенесли на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Каждый пытается сделать [всё] возможное, чтобы они состоялись. Таких вызов в современной истории не было, и тем будет почётнее для всего олимпийского движения проявить солидарность. К Играм приковано глобальное влияние, мы ждём это как некий свет в конце туннеля, — сказал он на пресс-конференции, посвящённой 40-летию со дня завершения летних Олимпийских игр 1980 года в Москве.

Он также добавил, что спортсмены, которые подходили к пику своей готовности минувшей весной, оказались в сложном положении, потому что им заново нужно готовить себя к международным соревнованиям — они начнутся не ранее ноября этого года. Он отмечает, что в любом случае их спортивный календарь будет серьёзно отличаться от прежних.

Поздняков отметил, что переносить Игры дальше, чем на следующий год, просто невозможно, потому что через полгода уже должны состояться в Пекине зимние Игры, а в 2024 году в Париже — летние. «Я понимаю настроение жителей Токио, которых беспокоит ситуация с коронавирусом. Но мы очень надеемся, что всё пройдёт успешно».

Пандемия сделала невозможным проведение нынешним летом практически всех крупнейших международных соревнований. По этой причине на 2021 год были перенесены футбольный чемпионат Европы и очередная летняя Олимпиада в Токио. Удастся ли провести Игры-2020 в японской столице спустя несколько месяцев — открытый вопрос. О причинах, которые могут привести к отмене главных соревнований четырёхлетия, ранее писал NEWS.ru.