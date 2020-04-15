Президент ОКР рассказал о допинге во время коронавируса

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о сложностях с допинг-тестированиями во время пандемии коронавируса.
Как я понимаю, большинство всех международных антидопинговых лабораторий закрыты, и обеспечить должные проверки невозможно. Это нас очень беспокоит, потому что порядка 80% видов спорта — с минимальной возможностью принятия допинга. Но оставшиеся 20%... Нынешняя ситуация с эпидемией — это огромный вызов для международных антидопинговых агентств. Как WADA сможет доказать, что в этот период все спортсмены чистые, и они не проводили допинг-манипуляции? — сказал Поздняков во время онлайн-конференции.
Ранее Поздняков рассказал об изменениях в связи с переносом Игр-2020 в Токио на 2021 год. ОКР перегруппировал финансовые ресурсы из-за коронавируса. Как писал NEWS.ru, церемония открытия летних Олимпийских Игр пройдёт 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа.
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