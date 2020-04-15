Президент ОКР рассказал о допинге во время коронавируса

Как я понимаю, большинство всех международных антидопинговых лабораторий закрыты, и обеспечить должные проверки невозможно. Это нас очень беспокоит, потому что порядка 80% видов спорта — с минимальной возможностью принятия допинга. Но оставшиеся 20%... Нынешняя ситуация с эпидемией — это огромный вызов для международных антидопинговых агентств. Как WADA сможет доказать, что в этот период все спортсмены чистые, и они не проводили допинг-манипуляции? — сказал Поздняков во время онлайн-конференции.