Президент МОК назвал историю с Валиевой грустной

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что допинговый скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой является грустной историей Олимпийских игр в Пекине. Он добавил, что был обеспокоен, когда смотрел выступление спортсменки по телевизору. Давление, которое оказывалось на Валиеву, по словам главы комитета, было «вне его воображения», сообщает ТАСС.

Я был очень обеспокоен вчера, когда я смотрел соревнования по телевизору. И в первую очередь я увидел в её выступлении, какое было высокое давление на неё. Это давление — за пределами моего воображения, — поделился Бах.

Несмотря на положительную допинг-пробу, Спортивный арбитражный суд принял решение допустить российскую фигуристку до личных соревнованиях на Олимпиаде.

Это психологическое давление, которому не позавидуешь. Она могла просто перестать выступать, а она докаталась до конца, — добавил президент МОК.

Выступая на произвольной программе Валиева допустила три падения и заняла четвёртое место в соревнованиях одиночниц. Первое и второе место достались россиянкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой соответственно.

Ранее сообщалось, что выступление российской фигуристки Александры Трусовой оказалось недостаточно хорошим для американской журналистки Кристин Бреннан. Она в своём Twitter обесценила достижение спортсменки, которая на сегодняшнем выступлении показала пять четверных прыжков в произвольной программе. Бреннан заявила, что ранее такую программу уже показал американский фигурист Нейтан Чен.