Президент МОК намекнул на возможную дисквалификацию Тутберидзе

Президент МОК намекнул на возможную дисквалификацию ТутберидзеТомас Бах рассказал о жестких мерах по отношению к тренеру российских фигуристок Тутберидзе
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах допустил введение самых серьезных санкций по отношению к российскому тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Функционер рассказал о желании провести полномасштабное расследование положительной допинг-пробы Камилы Валиевой,
Мы попросили провести расследование, чтобы пролить свет на эту ситуацию. Мы верим WADA (Всемирному антидопинговому агентству). Мы не будем сомневаться при принятии необходимых мер. Говоря это, я имею в виду, что меры могут быть очень строгими, — сказал Бах, когда его спросили должна ли Тутберидзе оставаться в олимпийском спорте.
Ранее глава МОК раскритиковал российских тренеров, которые, по его мнению, весьма холодно встретили 15-летнюю фигуристку Камилу Валиеву после её выступления в произвольной программе Олимпиады. Из-за подобного поведения окружения спортсменки он усомнился в её будущем.
Другая воспитанница Тутберидзе Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,95 балла. На втором месте расположилась Александра Трусова. Её суммарный результат составил 251,73 балла. Камила Валиева стала четвёртой (224,09).