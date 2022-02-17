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Президент МОК намекнул на возможную дисквалификацию Тутберидзе

Томас Бах рассказал о жестких мерах по отношению к тренеру российских фигуристок Тутберидзе
08:32, 18 февраля 2022
Президент МОК намекнул на возможную дисквалификацию Тутберидзе Этери Тутберидзе и Камила Валиева Фото: Yohei Osada/AFLO SPORT/Global Look Press
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах допустил введение самых серьезных санкций по отношению к российскому тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Функционер рассказал о желании провести полномасштабное расследование положительной допинг-пробы Камилы Валиевой, сообщает «Матч ТВ».

Мы попросили провести расследование, чтобы пролить свет на эту ситуацию. Мы верим WADA (Всемирному антидопинговому агентству). Мы не будем сомневаться при принятии необходимых мер. Говоря это, я имею в виду, что меры могут быть очень строгими, — сказал Бах, когда его спросили должна ли Тутберидзе оставаться в олимпийском спорте.

Ранее глава МОК раскритиковал российских тренеров, которые, по его мнению, весьма холодно встретили 15-летнюю фигуристку Камилу Валиеву после её выступления в произвольной программе Олимпиады. Из-за подобного поведения окружения спортсменки он усомнился в её будущем.

Другая воспитанница Тутберидзе Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,95 балла. На втором месте расположилась Александра Трусова. Её суммарный результат составил 251,73 балла. Камила Валиева стала четвёртой (224,09).

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