Президент «Красавы» продал квартиру, чтобы клуб доиграл сезон

Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что президент футбольного клуба «Красава» Евгений Савин продал квартиру в Санкт-Петербурге. По данным Telegram-канала, на этот поступок функционер пошёл, чтобы его команде хватило финансирования до конца сезона.

По информации ресурса, Савин выручил за квартиру 30 миллионов рублей, часть которых пойдёт на финансирование клуба. Деньги должны поступить на счёт президента «Красавы» уже в понедельник.

Отмечается, что сделку по продаже квартиры оформило агентство бывшего вратаря сборной России и «Зенита» Вячеслава Малафеева.

Бюджет «Красавы» на сезон составлял 100 миллионов рублей. Большая часть денег поступила от компании Winline, которая выполнила свои обязательства. Однако клуб после начала спецоперации на Украине покинули другие спонсоры, поэтому Савин был вынужден закрывать долги из личных средств.

В декабре 2020 года Савин заявил, что в 2021 году он планирует создать команду «Красава» для выступлений в первенстве ПФЛ. В этом ему помог бывший главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Юрий Сёмин.