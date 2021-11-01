Президент ФКС Дмитрий Смит призвал не демонизировать киберспорт

Россиянам не стоит демонизировать увлечение киберспортом, как любой другой вид спорта, он учит контролировать агрессию, признавать и прорабатывать свои ошибки, способствует выработке навыков и компетенций, особенно востребованных в современном мире, рассказал NEWS.ru президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) РФ Дмитрий Смит. Таким образом он прокомментировал опрос ВЦИОМ, согласно которому 64% граждан РФ полагают , что соревнования по компьютерным играм нельзя приравнивать к обычному спорту.

И это не считая особых компетенций, актуальных для отдельно взятых соревновательных дисциплин — например, при игре в «боевую арену» (Dota 2) или «стратегию реального времени» (StarCraft II) развиваются стратегическое мышление и скорость реакции, в любых командных дисциплинах — командное взаимодействие и лидерские качества, а в «соревновательных головоломках» — логическое мышление и умение просчитывать ситуацию, — подчеркнул Смит.

Он добавил, что для людей, играющих только ради удовольствия, видеоигры являются обычным развлечением, способом отдохнуть, провести свободное время и пообщаться с друзьями, это довольно стандартное хобби, как боулинги или пейнтбол.

Киберспорт же, в свою очередь, требует от игроков долгой изнурительной работы и очень чёткой организации процесса: наличия плана тренировок и отдыха, выстроенного режима сна и питания, регулярных физических нагрузок и работы с психологом. Иными словами, всех тех аспектов, которые присущи традиционным видам спорта, — заявил глава ФКС.

По его словам, киберспорт сейчас стремительно развивается. По оценке агентства Nielsen Sports, общая аудитория данной дисциплины в РФ превышает 15 млн человек с приростом в 28% за последний год. Таким образом, скоро киберспорт окончательно встанет в один ряд с традиционными видами соревновательной деятельности, отметил Смит.

Однако не стоит переживать что он (киберспорт. — NEWS.ru) вытеснит другие виды спорта: по статистике, люди, интересующиеся компьютерным спортом, в полтора раза чаще занимаются традиционным, чем сверстники, — рассказал президент ФКС.

Смит подчеркнул, что стоит учитывать, что в опросе ВЦИОМ приняли участие люди старше 18 лет, киберспорт — «это в основном спорт молодых».

ФКС России проводила свои исследования на схожей выборке и предположила наличие закономерности: люди, разбирающиеся в компьютерном спорте, настроены к нему положительно, в то время как те, кто недостаточно разбирается в сути вопроса и зачастую путают киберспорт и гейминг — относятся с настороженностью, — резюмировал руководитель ФКС.

Ранее Смит рассказал NEWS.ru, что киберспортсмены соблюдают такие же антидопинговые правила, как и представители других дисциплин. Проверка на запрещённые препараты «не поголовная», её проводят не только накануне соревнований, но и между турнирами. Он отметил, что санкции за нарушение антидопинговых правил едины для всех видов спорта.