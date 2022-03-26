18+

Рубрики

Медиа

Архив

Спорт

Президент баскетбольного ЦСКА рассказал об угрозах в адрес игроков

Президент баскетбольного ЦСКА Ватутин рассказал о поступавших легионерам угрозах
11:25, 28 марта 2022
Президент баскетбольного ЦСКА рассказал об угрозах в адрес игроков Андрей Ватутин Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что угрозы иностранным баскетболистам действительно поступали, но игроки не сообщали, из каких стран с ними связывались. Так он прокомментировал слова бывшего форварда клуба Торнике Шенгелии, рассказавшего о том, что он получал угрозы, когда находился в Москве, сообщает «Матч ТВ».

Мне сложно представить, о каких конкретно угрозах семье в Москве говорит Торнике. Известно другое: Шенгелии, литовским и польским легионерам российских клубов и их семьям поступали угрозы по телефону и в социальных сетях. Видимо, сейчас игрокам неудобно рассказывать, из каких стран им угрожали, — сказал Ватутин.

С начала февраля ЦСКА покинули шесть иностранных баскетболистов.

Ранее стало известно, что семья полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии получала угрозы. Давление на родных грузинского футболиста оказывалось из-за того, что он выступал в России. В итоге Кварацхелия покинул команду и перешёл в «Динамо» из Тбилиси.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео