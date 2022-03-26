Президент баскетбольного ЦСКА рассказал об угрозах в адрес игроков
Президент баскетбольного ЦСКА Ватутин рассказал о поступавших легионерам угрозах
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
11:25, 28 марта 2022
Андрей ВатутинФото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что угрозы иностранным баскетболистам действительно поступали, но игроки не сообщали, из каких стран с ними связывались. Так он прокомментировал слова бывшего форварда клуба Торнике Шенгелии, рассказавшего о том, что он получал угрозы, когда находился в Москве, сообщает «Матч ТВ».
Мне сложно представить, о каких конкретно угрозах семье в Москве говорит Торнике. Известно другое: Шенгелии, литовским и польским легионерам российских клубов и их семьям поступали угрозы по телефону и в социальных сетях. Видимо, сейчас игрокам неудобно рассказывать, из каких стран им угрожали, — сказал Ватутин.
С начала февраля ЦСКА покинули шесть иностранных баскетболистов.
Ранее стало известно, что семья полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии получала угрозы. Давление на родных грузинского футболиста оказывалось из-за того, что он выступал в России. В итоге Кварацхелия покинул команду и перешёл в «Динамо» из Тбилиси.