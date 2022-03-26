Президент баскетбольного ЦСКА рассказал об угрозах в адрес игроков

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Президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на эпизод, произошедший на церемонии вручения «Оскара» между актёром Уиллом Смитом и ведущим Крисом Роком. По мнению спортивного функционера, ссора двух голливудских звёзд стала украшением этого мероприятия.

Наконец-то церемония «Оскар» стоила просмотра! И у Криса Рока есть подбородок, — написал в соцсетях Уайт. Крис Рок пошутил про жену Смита — Джаду Пинкетт-Смит. Актриса страдает от алопеции, у...