Превзошедший Логинова Бё рассказал о гордости за себя

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился впечатлением от своих выступлений на этапах Кубка мира.
«Мои победы? Это потрясающе, очень горжусь собой. В мире так много сильных атлетов, а побеждаю я. Очень счастлив», — цитирует Бё «Матч ТВ».
Спортсмен добавил, что собирается устроить шоу на следующем этапе Кубка мира, который он также надеется выиграть.
Бё в Нове-Место завоевал три золотые медали. Дважды вторым к финишу приходил россиянин Александр Логинов. Он также занимает второе после Бё место в общем зачёте Большого хрустального глобуса.
Логинов позвал братьев Бё в «однушку» в Саратов, писал News.ru.