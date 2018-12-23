Превзошедший Логинова Бё рассказал о гордости за себя

https://news.ru/storage/news/49ce24d657ab4535baa6f24d606c247e/712bac1a-e3da-4806-a150-9bce16b680e9_850.jpg Plihal Libor/Global Look Press

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился впечатлением от своих выступлений на этапах Кубка мира.

«Мои победы? Это потрясающе, очень горжусь собой. В мире так много сильных атлетов, а побеждаю я. Очень счастлив», — цитирует Бё «Матч ТВ».

Спортсмен добавил, что собирается устроить шоу на следующем этапе Кубка мира, который он также надеется выиграть.

Бё в Нове-Место завоевал три золотые медали. Дважды вторым к финишу приходил россиянин Александр Логинов. Он также занимает второе после Бё место в общем зачёте Большого хрустального глобуса.

Логинов позвал братьев Бё в «однушку» в Саратов, писал News.ru.