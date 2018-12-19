Загитова и Медведева: кто отправится на ЧЕ

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Алина Загитова и Евгения Медведева

Чемпионат России в Саранске рассудит фигуристов

Российские фигуристы на чемпионате страны в Саранске борются за путёвки на чемпионат Европы и мира. В состав участников вошли не только те, кто соревнуются среди взрослых, но и нынешние юниоры. И это вдвойне интересно, поскольку в финале юниорского Гран-при россияне были победителями и призёрами в каждом виде соревнований. Так что борьба развернётся нешуточная. News.ru рассказывает о предстоящем старте.

Мужское одиночное катание

В числе участников — финалист Гран-при Сергей Воронов. Несмотря на то, что он уже «ветеран» спорта (31 год), он вполне может рассчитывать на участие в европейском и мировом первенстве. Именно Воронов стал единственным фигуристом, который представлял Россию в финале Гран-при. К сожалению, навязать борьбу лидерам спортсмен не сумел. Но зато он попал в финальную часть соревнований, показав собственную стабильность.

UPD: На пресс-конференции перед тренировкой спортсменов президент Федерации фигурного катания на коньках (ФФКР) Александр Горшков сообщил, что спортсмен не сможет принять участие в турнире.

Среди претендентов на медали чемпионата России — Артур Дмитриев, который попробовал исполнить четверной аскель на этапе Гран-при в Москве. Приземлился грязно и больших баллов не получил, но запомнился таким рисковым шагом. Также в числе участников — Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Кроме того, интересно будет посмотреть на подопечного Елены Германовны Буяновой Максима Ковтуна. В прошлом сезоне спортсмен получил травму и, восстановившись, выступал на этапе Гран-при в США в 2017 году. Однако последствия повреждения спины помешали фигуристу, и он был вынужден сняться после короткой программы. На чемпионате России прошлого года Ковтун также закончил выступления после короткой программы. Сергей Булкин/News.ru Александр Самарин

В Саранске свои программы не сможет продемонстрировать серебряный призёр юниорского Гран-при Пётр Гуменник, который в финальной части серии уступил лишь канадцу Стефену Гоголеву. Спортсмен был заявлен на старт, но в итоге не примет участия. Вместо него выступит Артём Зотов. На этапе Гран-при в Москве неплохо смотрелся Андрей Лазукин, однако до старта в столице спортсмен получил «неуд» от Федерации фигурного катания на коньках (ФФКР) в лице Александра Когана.

На чемпионате России приехал и Михаил Коляда. Фигурист перед стартом немного приболел и его участие было под вопросом. По словам менеджера спортсмена Анастасии Кузьминой, решение о том, выступит спортсмен или нет, будет принято в зависимости от самочувствия.

Всего в соревнованиях примут участие 18 фигуристов-одиночников. Среди них также: Александр Петров, Егор Мурашов, Владимир Самойлов, Владислав Катичев, Роман Савосин, Константин Милюков, Артём Лежеев, Артём Ковалёв, Егор Рухин и Антон Шулепов.

Спортивные пары

У парников конкуренция обострилась ещё на турнирах серии Гран-при. Тогда только на попадание в финальную часть претендовали сразу пять пар. Но в итоге Россию представляли сразу три дуэта — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Ещё две пары — Алиса Ефимова и Александр Коровин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — были запасными на финал Гран-при. Сергей Булкин/News.ru Евгения Тарасова и Владимир Морозов

В Ванкувере (Канада), где проходил «большой» финал, призёрами стали только Тарасова и Морозов. А два остальных дуэта заняли четвёртое и пятое места. Вот и на чемпионате России у них завяжется настоящая битва за путёвки на турнир Старого света и чемпионат мира. Ко всему прочему, в Саранске выступят триумфаторы финала Гран-при среди юниоров, которые заняли места с первого по пятое, оставив конкурентам лишь последнее, шестое, место. Так, на победу будут претендовать Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, Анастасия Полуянова — Дмитрий Сопот, а ещё Надежда Лабазина и Никита Рахманин, Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов. Всего заявлено 12 пар.

Танцы на льду

Среди танцевальных дуэтов накал страстей не уступает соревнованиям спортивных пар. Равно как и у «парников», танцоры представляли российский триколор в финале Гран-при тремя парами. Однако, как и у коллег, только один дуэт стал призёром — Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Фигуристы проиграли около 4 баллов американцам Мэдиссон Хаббел и Захари Донохью, и 3 балла выиграли у итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. На четвёртом и пятом месте остались Александра Степанова/Иван Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. В нынешнем сезоне все три пары показывали отличные результаты и они вполне способны устроить «зарубу» между собой. Сергей Булкин/News.ru Виктория Синицына и Никита Кацалапов

Интересно на этапах Гран-при смотрелась пара Софья Евдокимова и Егор Базин, не столь удачно на Гран-при выступали Бетина Попова/Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин. За два старта спортсмены не смогли набрать хотя бы по баллу в зачёт Гран-при. Но у обеих пар есть шансы прекрасно выступить на чемпионате России.

Постараются вклиниться в «разборку» Анабель Морозов и Андрей Багин, Анастасия Шакун и Даниил Рагимов, Валерия Дементьева и Алексей Новиков, Анастасия Жирноклеева и Роман Мещанкин, Мария Игнатьева и Михаил Брагин, Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов, Людмила Сосницкая и Павел Головишников, Ольга Бибихина и Даниил Зворыкин, а также Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Всего среди танцевальных пар примет участие 15 дуэтов.

Женское одиночное катание

Один из самых захватывающих видов программы на чемпионате России. И не только потому, что на турнире выступят юниорки-кудесницы. Впервые после «расставания» встретятся две фигуристки: Евгения Медведева и Алина Загитова. Уж сколько было сказано слов в адрес обеих спортсменок, и хорошего, и не очень, но тем не менее, это первый очный старт, на котором их оценят судьи. После того, как Медведева не прошла в финал Гран-при, а Загитова стала на том турнире второй, чемпионат России станет кульминацией и одновременно развязкой негласного соперничества между ними. Отметим, что Евгения Медведева поменяла короткую программу перед стартом. Постановщиком выступил экс-фигурист, а ныне хореограф Миша Ге.

Огорчает, что перед чемпионатом России заболела и не выступит бронзовый призёр финала Гран-при Елизавета Туктамышева, которая в этом сезоне показывает отличные результаты. Вместо неё на турнир попала 15-летняя Виктория Васильева. А за команду Алексея Николаевича Мишина будет отдуваться финалистка Гран-при Софья Самодурова. Yutaka/AFLO/Global Look Press Елизавета Туктамышева

Участницы этапов Гран-при Мария Сотскова и Станислава Константонова также включатся за борьбу на турнире. Отметим, что последняя — была первой запасной на финальную часть Гран-при, опередив в том рейтинге Евгению Медведеву.

На чемпионат России приехали и ушедшие из-под крыла Этери Георгиевны Тутберидзе Полина Цурская и Дарья Паненкова. Соперничать с ними будут нынешние подопечные тренера — Алёна Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова.

Среди участниц российского турнира также ученица Евгения Плющенко Анастасия Тараканова, «ветеран» фигурного катания Алёна Леонова, Анна Тарусина, Анастасия Губанова, Елизавета Нугуманова, Мария Талалайкина, Анастасия Гулякова.

У Российской Федерации есть три квоты в каждом виде программы. Такое количество является максимальным среди участников чемпионата Европы и мира. Первые две квоты получат спортсмены, занявшие наивысшие места на внутрироссийском старте. Решение о третьей путевке на предстоящие международные старты будет принято после тренерского совета.

Чемпионат России завершится 23 декабря, практически перед самым Новым годом. И кто победит на турнире и попадёт в состав команды на чемпионат Европы и мира, — тот и сделает подарок себе, своим родным и близким.