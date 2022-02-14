Прессинг Валиевой и четвёртая медаль Кацалапова: итоги дня на Олимпиаде

День всех влюблённых на Олимпиаде в Пекине был не самым насыщенным с точки зрения соревнований. Спортсмены разыграли всего четыре комплекта наград, а россияне зацепили одну медаль. Однако главные события разворачивались вокруг фигуристки Камилы Валиевой. Подводим итоги дня и рассказываем о стартах, которые нельзя пропустить 15 февраля.

Первые после гениев

Российские болельщики робко рассчитывали на то, что танцевальный дуэт Виктория Синицина / Никита Кацалапов сможет навязать борьбу за золото признанным мировым лидерам в этом виде программы Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Борьба действительно получилась, но французы были безупречны и в произвольной программе установили мировой рекорд по набранным баллам. Россияне же показали максимум собственных возможностей, что позволило сохранить вторую позицию и завоевать серебро.

Кацалапов и Синицина, выступавшие на Олимпиаде в Пекине в командном турнире, взяли вторые медали на этих Играх. В активе же Кацалапова есть ещё золото командника и бронза в личных соревнованиях на ОИ-2014 в Сочи. Тогда он выступал в дуэте с Еленой Ильиных.

Страсти по Камиле

У всех переживающих о судьбе Камилы Валиевой россиян по итогам вторника остались смешанные чувства. С одной стороны, CAS признал легитимным снятие временного отстранения спортсменки от соревнований и позволил ей выступить в личном турнире. С другой — обвинения со спортсменки так и не сняли, не ясно и то, что будет с золотыми медалями россиян в командном турнире.

Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

МОК объявил, что церемония награждения не состоится до того момента, пока разбирательство с Валиевой не будет завершено. Сколько оно будет длиться — представить себе очень сложно. Мало того, медали не будут вручать и спортсменкам-одиночницам, в случае если Камила окажется в числе призёров. В этой запутанной и по-настоящему страшной для 15-летней девочки ситуации хочется лишь пожелать ей мужества и терпения.

Неудачи на снегу

Ещё по одному комплекту медалей 14 февраля разыгрывали бобслеисты, прыгуны на лыжах с трамплина и фристайлисты. Именно с последними были связаны главные медальные надежды россиян. Однако у девушек в акробатике квалификацию не смогла преодолеть лидер сборной России Любовь Никитина. В число 12 лучших попала Есения Пантюхова, которая в первом финале показала скромный девятый результат и прекратила борьбу за медали.

В бобслее заключительные попытки продемонстрировали женщины в одиночках, здесь россиянке Надежде Сергеевой удалось добраться лишь до десятого места. Седьмую строчку заняли российские прыгуны с трамплина в командных соревнованиях у мужчин. На этот раз за костюмы никого не дисквалифицировали, так что совершить чудо не удалось.

Соревнования вторника

Фристайл

04:30 мск — женщины, слоупстайл, финал. Наши: Анастасия Таталина.

Россиянка Таталина квалифицировалась в финал с пятым результатом, ей вряд ли удастся побороться за победу. А вот место в тройке выглядит более реальным, хоть и маловероятным.

Горнолыжный спорт

06:00 — женщины, скоростной спуск. Наши: Юлия Плешкова.

Если не произойдёт ничего сверхъестественного, 24-летняя россиянка будет наблюдательницей в сражении лучших горнолыжниц мира.

Биатлон

09:30 — мужчины, эстафета. Наши: Карим Халили, Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Средний уровень спортсменов позволяет сборной России входить в число фаворитов эстафеты, однако главными претендентами на победу считаются норвежцы. Медали же от россиян в этом виде программы уйти точно никуда не должны. Все, кроме Норвегии и Франции, на бумаге ощутимо слабее.

Конькобежный спорт

09:30 — 11:28 — женщины, командная гонка преследования, полуфинал и финалы. Наши: Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина.

Побороться за тройку призёров россиянкам будет очень проблематично, в число основных фаворитов команда не входит.

09:52 — 11:47 — мужчины, командная гонка преследования, полуфинал и финалы. Наши: Даниил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов, Руслан Захаров.

Ситуация абсолютна аналогична той, что у российских женщин. Медали, скорее всего, разыграют другие сборные.

Лыжное двоеборье

11:00 — 14:00 — мужчины, большой трамплин и гонка на 10 километров. Наши: Артем Галунин, Вячеслав Барков, Самир Мастиев.

В этом виде программы россияне вряд ли смогут побороться даже за топ-10. В мировом рейтинге все трое находятся в районе 30-х и 40-х мест.

Фигурное катание

13:00 — женщины, одиночное катание, короткая программа. Наши: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.

Ещё несколько дней назад главной интригой турнира было распределение мест с первого по третье между тремя россиянками. Теперь же после скандала с Камилой Валиевой будет просто интересно посмотреть на то, как она справится с чудовищным давлением. В любом случае ждём всех трёх россиянок в лидерах после короткой программы.

Камила Валиева Григорий Сысоев/РИА Новости

Бобслей

15:15 — 16:50 — мужчины, двойки, третья и четвёртая попытки. Наши: Ростислав Гайтюкевич / Алексей Лаптев, Максим Андрианов / Владислав Жаровцев.



Экипаж во главе с пилотом Гайтюкевичем идёт на третьем месте и делает всё, чтобы не допустить полностью немецкого пьедестала почёта. Вторая российская двойка выступает ужасно и идёт 26-й по соседству со сборной Тринидада и Тобаго.