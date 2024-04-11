Премия «Рейтинга Букмекеров»-2024 определила лучших в спорте Премия «Рейтинга Букмекеров»-2024 определила лучших в спорте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония награждения прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Шоу прошло в формате футуристического мюзикла, режиссёром которого выступил Денис Цыганков.

Мероприятие посетили экс-тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, футболисты Федор Смолов, Роман Павлюченко, Павел Погребняк, Дмитрий Сенников и чемпион мира Кафу, а также гимнастки Свелтана Хоркина и Ангелина Мельникова, медиаменеджер Тина Канделаки и многие другие.

Победителями в разных номинациях Премии РБ стали:

«Спортсмен года» — Александр Большунов;

«Телекомментатор года» — Роман Нагучев;

«Спортивный журналист года» — Александр Дорский (Sports.ru);

«Лучшее спортивное СМИ» — «Матч ТВ»;

«Лучший топ-менеджер спортивной отрасли» — Павел Пивоваров (ФК «Динамо»);

«Лучшее спортивное событие «ВКонтакте» — плей-офф КХЛ;

«Лучший медийный футбольный клуб» — «Амкал»;

«Лучшая спортивная пресс-служба» — ФК «Динамо»;

«Лучший спортивный телеграм-канал» — «Матч Премьер»;

«Лучший спортивный YouTube-канал» — «Городницкий»;

В состав жюри вошли руководящая команда «Рейтинга Букмекеров», представители спортивной и букмекерской отраслей, а также спортивные журналисты, включая руководителя спортивного отдела NEWS.ru Михаила Потапова.