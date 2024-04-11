Церемония награждения прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Шоу прошло в формате футуристического мюзикла, режиссёром которого выступил Денис Цыганков.
Мероприятие посетили экс-тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, футболисты Федор Смолов, Роман Павлюченко, Павел Погребняк, Дмитрий Сенников и чемпион мира Кафу, а также гимнастки Свелтана Хоркина и Ангелина Мельникова, медиаменеджер Тина Канделаки и многие другие.
Победителями в разных номинациях Премии РБ стали:
- «Спортсмен года» — Александр Большунов;
- «Телекомментатор года» — Роман Нагучев;
- «Спортивный журналист года» — Александр Дорский (Sports.ru);
- «Лучшее спортивное СМИ» — «Матч ТВ»;
- «Лучший топ-менеджер спортивной отрасли» — Павел Пивоваров (ФК «Динамо»);
- «Лучшее спортивное событие «ВКонтакте» — плей-офф КХЛ;
- «Лучший медийный футбольный клуб» — «Амкал»;
- «Лучшая спортивная пресс-служба» — ФК «Динамо»;
- «Лучший спортивный телеграм-канал» — «Матч Премьер»;
- «Лучший спортивный YouTube-канал» — «Городницкий»;
В состав жюри вошли руководящая команда «Рейтинга Букмекеров», представители спортивной и букмекерской отраслей, а также спортивные журналисты, включая руководителя спортивного отдела NEWS.ru Михаила Потапова.