Премьер Японии пообещал провести Олимпиаду в стране в 2021 году

https://static.news.ru/photo/4b38f5b2-6225-11eb-a106-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/Global Look Press

Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в Токио летом 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Он подчеркнул, что пандемия коронавируса, из-за которой Игры были перенесены с 2020 на 2021 год, идёт на спад. Суга сообщил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах приветствует готовность Японии к организации соревнований.

Игры в Токио станут подтверждением победы человечества над COVID-19. Мы придерживаемся плана проведения Олимпиады в безопасных условиях. Я встречался с президентом МОК Томасом Бахом и мы пришли к соглашению о непременном проведении Игр в Японии. Мы продолжаем тесно сотрудничать с МОК и властями Токио, — сказал Суга, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее британские СМИ выступили с сообщением о скорой отмене Олимпиады и Паралимпиады в Японии, поскольку эпидемиологическая ситуация в стране не позволяет обеспечить должный уровень безопасности. МОК, а также Международный паралимпийский комитет (МПК) поспешили опровергнуть эту информацию.

Однако такая вероятность всерьёз обсуждалась в международном спортивном сообществе. В США даже предложили перенести Игры во Флориду. Однако на данный момент, исходя из заявлений МОК, МПК и японского премьера, нет никаких причин допускать перенос соревнований из Японии.

Тем временем Пекин уже готов к проведению зимней Олимпиады — 2022. Как писал NEWS.ru, Томас Бах сообщил об этом коллегам на заседании исполкома МОК, отметив высокий уровень технической подготовки к мероприятию.