«Прекрасно знала правила»: тренер об отказе украинки пожать руку россиянке Тренер Дьяченко: Харлан знала о дисквалификации в случае отказа пожать руку

Фото: Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press

Украинская саблистка Ольга Харлан знала о дисквалификации в случае отказа пожать руку после поединка с россиянкой Анной Смирновой, сообщил NEWS.ru заслуженный тренер России по фехтованию Владимир Дьяченко. Он отметил, что данная процедура прописана в официальных правилах.

В своей карьере мне не приходилось с таким встречаться. Если в правилах турнира прописано, что в случае отказа пожимать руку, судейская коллегия абсолютно правильно поступила. Думаю, что Харлан шла на этот жест, зная эти правила. Она прекрасно знала правила, — сказал он.

Дьяченко отметил, тоже самое происходило в теннисных встречах.

Там видимо не прописано рукопожатие в правилах, поэтому сходило с рук. Если спортсмен считает, что имеет право себя так вести, мы прекрасно понимаем, почему это происходит, — добавил он.

27 июля Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию за нежелание пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой после поединка, передает РИА Новости. Саблистка из России около 50 минут оставалась на дорожке из-за отказа Харлан. По правилам Международной федерации фехтования (FIE) соперницы должны обменяться рукопожатиями для завершения поединка.