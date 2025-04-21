Преемница Винер назвала главный урок от наставницы Тренер Сергаева научилась от Винер быстро принимать решения

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Ирина Винер

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что самым ценным, чему она научилась у Ирины Винер, является умение быстро принимать решения в сложных ситуациях. По словам тренера, сама она предпочитает тщательное планирование.

Самое ценное — это умение быстро принимать решения, особенно в нестандартных и непредсказуемых ситуациях. Я сама предпочитаю тщательное планирование, люблю быть подготовленной, — объяснила тренер.

Сергаева является заслуженным тренером России, 17 лет была старшим тренером сборной России по групповым упражнениям и работала в академии Алины Кабаевой «Небесная грация».

Ранее многократная чемпионка мира и Европы Ольга Капранова заявила, что сконцентрируется на тренерской деятельности и развитии клубной системы в художественной гимнастике после ухода с поста вице-президента Федерации гимнастики России (ФГР). По ее словам, предстоит много задач и проектов.