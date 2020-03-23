Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что решение о переносе летней Олимпиады в Токио уже принято.
Свое заявление Паунд
Процесс будет поэтапным. Сначала мы отложим Олимпиаду, а потом будем разбираться с последствиями, которые будут очень серьёзными, — подчеркнул Паунд.
Как передавал NEWS.ru, о решении отказаться от участия в Олимпиаде, если она пройдёт в установленные сроки, заявили Канада и Австралия. Олимпийские комитеты этих стран призвали перенести Игры в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
По последним данным, количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 360 тысяч человек. Более 16 тысяч заболевших скончались. В России зафиксировано 438 случаев заражения. Выздоровели 18 человек.
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