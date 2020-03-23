https://static.news.ru/photo/ce7b89f8-6d34-11ea-918a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что решение о переносе летней Олимпиады в Токио уже принято.

Свое заявление Паунд сделал в беседе с изданием USA Today. По его словам, МОК изучил все данные по COVID-19 и принял решение не проводить Игры в запланированный срок (с 24 июля по 9 августа 2020 года). Комитет должен в ближайшее время высказать свою позицию по этому вопросу.

Процесс будет поэтапным. Сначала мы отложим Олимпиаду, а потом будем разбираться с последствиями, которые будут очень серьёзными, — подчеркнул Паунд.

Как передавал NEWS.ru, о решении отказаться от участия в Олимпиаде, если она пройдёт в установленные сроки, заявили Канада и Австралия. Олимпийские комитеты этих стран призвали перенести Игры в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

По последним данным, количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 360 тысяч человек. Более 16 тысяч заболевших скончались. В России зафиксировано 438 случаев заражения. Выздоровели 18 человек.