«Право на выбор»: Навка высказалась о меняющих гражданство РФ спортсменах

Татьяна Навка призвала не называть предателями всех подряд людей, которые решили в последнее время сменить российское гражданство. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию считает, что не стоит всех грести под одну гребёнку, приводит мнение спортсменки «РБК Спорт».

Речь идёт о людях, которые на фоне происходящих событий поспешили покинуть Россию, а также сменить паспорт РФ. Среди них — многие российские знаменитости, в числе которых есть и спортсмены. Люди, принявшие такое решение, подверглись травле со стороны соотечественников, что Навка считает в корне неправильным.

Насчёт спортсменов, меняющих гражданство, могу сказать, что не стоит так резко реагировать на их поступки и грести всех под одну гребёнку. Всех подряд огульно называть предателями не стоит, — уверена прославленная фигуристка.

Она добавила, что на это у каждого есть свои причины, а также — право на выбор.

У каждого есть своя жизнь, своя история и свои на то причины. У всех есть право на свой выбор, — сказала Татьяна Навка.

С начала спецоперации на Украине иностранные спортсмены, тренеры, функционеры чётко обозначили свою позицию, которую коротко можно изложить во фразе: «Действия России осуждаем, российских спортсменов на мировой арене видеть не желаем». Однако в этой волне хейта, осуждения и ненависти нашлись люди, которые не побоялись выступить с противоположным мнением. Об этом — в материале NEWS.ru.