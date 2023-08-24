«Позор гражданке мира»: стадион имени Исинбаевой в Махачкале переименовали Олимпийскую чемпионку «отменяют» в Дагестане

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Елена Исинбаева

23 августа в Махачкале убрали вывеску с именем Елены Исинбаевой со стадиона, ему вернули прежнее название — «Труд». Это решение было принято главой республики Сергеем Меликовым еще в июле, после скандальных заявлений спортсменки. О том, как к переименованию стадиона отнеслись дагестанцы, — в материале NEWS.ru.

Как глава Дагестана объяснил решение о переименовании стадиона

Вывеску «Стадион им. Елены Исинбаевой» демонтировали с арки стадиона в Махачкале в среду, 23 августа. Видео, на котором рабочие убирают буквы прежнего названия, появилось в Сети.

Правительство Республики Дагестан выпустило постановление, в котором говорится, что государственное бюджетное учреждение РД «Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой» будет переименовано в «Стадион „Труд“». Имя олимпийской чемпионки спортивное сооружение получило летом 2017 года.

Шесть лет назад, когда принималось решение о присвоении стадиону «Труд» имени Елены Исинбаевой, спортивный министр Дагестана Магомед Магомедов объяснил это тем, что сама Елена считает кавказскую республику своей второй родиной.

«Исинбаева периодически приезжает в Дагестан, ведь это ее вторая родина. Поэтому наше решение назвать стадион „Труд“ ее именем вполне объяснимо. Реконструкция этого спортивного сооружения завершена, и скоро этот стадион будет носить имя нашей прославленной спортсменки», — говорил Магомедов.

Из-за чего решили переименовать стадион в Махачкале

В середине июля спортсменка опубликовала в соцсетях заявление о том, что ее воинские звания в российской армии являются «номинальными». По словам Исинбаевой, она никогда не являлась депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Елена назвала себя «человеком мира».

После этого глава Дагестана Сергей Меликов заявил в своем Telegram-канале, что спортсменка никогда не связывала свое прошлое и будущее с республикой, и поручил переименовать стадион.

«Это место популярно среди людей: десятки махачкалинцев вместе с детьми ежедневно приходят на стадион заниматься спортом и проводить досуг, тут проходят крупные мероприятия регионального уровня. Поэтому будет правильно, если новое название объекта выберут сами дагестанцы. Поручаю Минспорту Дагестана и мэру Махачкалы организовать эту работу», — написал глава республики.

Он добавил, что в честь спортсменки «пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России».

Исинабева является представителем народности табасаранцы. Она родилась в Волгограде, но считает вторым домом Дагестан — отец легкоатлетки Гаджи Исинбаев жил в детстве в селе Чувек Хивского района. Мать спортсменки Наталья Петровна, умершая в 2017 году, была русской. Сама Исинбаева всегда представляла Волгоградскую область на соревнованиях в РФ. В Дагестане спортсменка бывала несколько раз с официальными визитами.

Фото: kremlin.ru Глава Дагестана Сергей Меликов

На стадионе имени Исинбаевой не было сектора для прыжков с шестом

На стадионе в Махачкале, который носил имя олимпийской чемпионки, не было сектора для прыжков с шестом. Именно в этом виде спорта Исинбаева установила не один мировой рекорд.

«Сам сектор для прыжков с шестом у нас есть, пылится в подтрибунке. Но ставить его некуда — яма для упора шеста расположена так близко к дорожке, что если мы выставим сектор, он будет мешать проведению беговых видов», — объясняла местный учитель физкультуры, а в прошлом прыгунья в высоту Анна Гвиниашвили.

Она добавила, что для прыжков в высоту даже не поставили стоек и не купили сектора. Спортсмены тренировались в подтрибунном помещении на мате для шеста, но у них не оставалось там места для разбега.

Фото: shutterstock.com

Как в Дагестане отнеслись к возвращению стадиону прежнего названия

Спортивный журналист из Махачкалы Магомед Ильясов рассказал NEWS.ru о том, что местные жители положительно отнеслись к тому, что стадиону вернули историческое название.

«Хорошо, что переименовали. Слово „труд“ символизирует преодоление любых препятствий, которые стоят перед спортсменами. Когда стадиону давали имя Исинбаевой, это многим не понравилось. Люди хотели бы, чтобы стадион носил имя кого-нибудь дагестанского спортсмена, а Елена Исинбаева с нами связи не имеет никакой» — сказал местный журналист.

Глава махачкалинского «Динамо», бывший тренер ФК «Анжи» Гаджи Гаджиев также положительно оценил переименование арены.

«Правильно сделали, что вернули стадиону „Труд“ прежнее название. Где там Исинбаева находится? В Испании? Вот не надо оттуда разговаривать. Не надо разговаривать относительно того, как нам жить. Да и не нужно оттуда отвлекаться на нашу армию, в которой она проходила службу», — сказал Гаджиев «Матч ТВ».

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Гаджи Гаджиев

Что пишут в соцсетях о переименовании стадиона в Махачкале

Жители Дагестана положительно отнеслись к переименованию. В Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) пользователи отметили, что в республике много достойных людей, в честь кого можно назвать улицы, стадионы, памятники. «Стадион „Труд“, только так», — написал пользователь с ником uyut_05.

Некоторые считают, что можно было не менять название спортивного сооружения Махачкалы.

В других социальных сетях многие резко прокомментировали новость о стадионе, раскритиковав Исинбаеву.

«Предателям нет места даже в зассанном сортире», — написал один из пользователей социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях Telegram-каналов многие тоже критикуют Исинбаеву за ее высказывания и поддерживают инициативу главы Дагестана.

«Была всенародной любимицей, кумиром поколения практически... И на что она это все променяла — на какой-то жалкий домик на испанском островке! Могла остаться в истории героем, а будет предателем, бросившей родную страну и народ в сложный момент», — высказался пользователь Telegram Анвар.

«Позор гражданке мира», — написала девушка под ником Vиктория.

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