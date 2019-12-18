https://static.news.ru/photo/08e787e6-2248-11ea-a092-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал информацию об отстранении российской сборной от участия в крупных международных турнирах на ближайшие четыре года.

По словам Познера, в результате допинг-скандала ни один функционер от спорта, кроме замминистра спорта Нагорных, не был наказан, это «абсолютное безобразие и безответственность». Пострадали лишь спортсмены.

Я не сторонник того, чтобы за это сажали. Я вообще не очень люблю этот метод наказания. Но то, что виновных надо было выгнать, запретить когда-либо заниматься этим видом деятельности, — это очевидно, — рассказал он «Аргументам и фактам».

Телеведущий также подчеркнул, что неприемлемо наказывать сразу всех спортсменов. Спортсмен, не принимавший допинг, не должен отвечать за тех, кто употреблял его. Он также усомнился в праве WADA наказывать целую страну и отбирать флаг.

Кроме того, Познер выступил против бойкотирования Игр. Бойкот лишает спортсмена возможности чего-то добиться в спорте. Пускай не под своим флагом, но спортсмены должны выступить и получить свои медали, считает он.

Как писал NEWS.ru, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах на ближайшие четыре года. Нашу страну обвиняют в манипуляциях с допинг-пробами из базы данных Московской антидопинговой лаборатории.