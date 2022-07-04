«Позиция МОК остается неизменной»: Томас Бах встретился с Зеленским Глава МОК Бах заявил, что позиция организации об отстранении атлетов из России не изменилась

Фото: president.gov.ua

Томас Бах провел встречу с Владимиром Зеленским

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Спортивный функционер отметил, что позиция организации относительно санкций против Украины и России не изменилась, передает Interfax.com.ua.

Позиция не допускать российских и белорусских спортсменов остается неизменной. Время для того, чтобы снимать эти запреты, еще не наступило, — заявил Бах.

Зеленский в свою очередь поблагодарил главу МОК за увеличение денежного фонда с $2,5 млн до $7,5 млн для поддержки украинских спортсменов.

С начала спецоперации на Украине российские спортсмены были отстранены от большинства международных соревнований.

Ранее Бах высказался про отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований. Он назвал миссию МОК не политической, а гуманитарной. При этом он заявил, что отстранение российских и белорусских спортсменов — защитные меры и время для их отмены ещё не пришло.