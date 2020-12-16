Поздняков разъяснил ситуацию с выступлением спортсменов в экипировке РФ

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение CAS, по которому российские спортсмены отстранены от выступления на Олимпийских Играх под национальным флагом.

С одной стороны, CAS ограничивает на два года использование флага и гимна на ОИ, Паралимпийские игры и чемпионаты мира, а на все остальные соревнования, ограничения не распространяются. С другой стороны, слово Россия может использоваться при определенных условиях, что позволяет сохранить визуализацию принадлежности олимпийской команды. В остальном остаётся много вопросов. Мы планируем незамедлительно начать консультации с Международным Олимпийским комитетом, — сказал Поздняков.

Он добавил, что на данный момент чистые спортсмены могут принимать участия без ограничений и делать это в составе команды, формируемой ОКР.

К ОКР не было и нет претензий, мы продолжаем работать в соответствии с Хартией. CAS не удовлетворил требования WADA относительно санкций к руководству ОКР. Нет никаких ограничений на участия в отношении спортсменов, руководителей общероссийских и международных спортивных федераций, которые являются членами ОКР. Мы будем тщательно изучать полный текст, который составляет более 200 страниц. После того, как проведём консультации, будем сформирована детализированная позиция, — добавил он.



По его словам, ОКР оставляет за собой право на продолжение юридической линии. Россия также будет участвовать наравне со всеми командами, формируемые Олимпийскими комитетами. Им будет достаточно пройти квалификационный отбор в соответствии с регламентами спортивных федераций. Те спортсмены, которые смогут отобраться на Игры, будут участвовать.



Спортсмены, которые в своей карьере нарушили антидопинговые правила и понесли наказание, также могут принимать участие. Речи не идёт о нейтральном флаге. Слово Россия и цвета российского триколора будут присутствовать в экипировке. Допускать необходимость менять спортивное гражданство не стоит, — утверждает глава ОКР.



Как передавал NEWS.ru , CAS встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Кроме того, РУСАДА должно выплатить WADA взнос в размере 1 миллиона 270 тысяч долларов в качестве компенсации расходов.