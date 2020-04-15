Спорт

Олимпийский комитет России терпит убытки из-за пандемии коронавируса

15:50, 15 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский комитет России (ОКР) из-за пандемии коронавируса потеряет 300 млн рублей, заявил глава организации Станислав Поздняков.

Мы уйдем в минус 300 млн рублей. Но мы общественная организация, которая не финансируется бюджетом государства. У нас есть возможность перераспределить те средства, которые получили от спонсоров, — сказал Поздняков во время онлайн-конференции.

Поздняков добавил, что ОКР добивается развития российских спортсменов, а не какой-то прибыли.

Для нас самое главное — выполнение двух программ: к лету и к зиме, — сказал он.

Ранее глава ОКР заявил о перегруппировке финансовых ресурсов, писал NEWS.ru

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