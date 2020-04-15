Олимпийский комитет России терпит убытки из-за пандемии коронавируса

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, как протекает дело между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Эта история была отложена в связи с коронавирусом. Но мы уже заявляли, что ОКР будет отстаивать в CAS права российских спортсменов. Они должны наравне выступать под своим национальным флагом и...