Спорт

Поздняков: ОКР перегруппировал финансовые ресурсы из-за коронавируса

15:23, 15 апреля 2020 10
Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON /Global Look Press

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об изменениях в связи с переносом Игр-2020 в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Мы очень внимательно подошли к этой проблеме и смогли за короткий период перегруппировать финансовые ресурсы, чтобы дать возможность нашим федерациям и партнёрам немного выдохнуть. ОКР смог выделить 267 млн рублей для поддержки программы по подготовке наших спортсменов к Играм в Токио, — сказал Поздняков во время онлайн-конференции.

Как писал NEWS.ru, церемония открытия летних Олимпийских игр пройдёт 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа. 

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