Поздняков: ОКР перегруппировал финансовые ресурсы из-за коронавируса

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об изменениях в связи с переносом Игр-2020 в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Мы очень внимательно подошли к этой проблеме и смогли за короткий период перегруппировать финансовые ресурсы, чтобы дать возможность нашим федерациям и партнёрам немного выдохнуть. ОКР смог выделить 267 млн рублей для поддержки программы по подготовке наших спортсменов к Играм в Токио, — сказал Поздняков во время онлайн-конференции.