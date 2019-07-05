https://static.news.ru/photo/f7df76c2-9f37-11e9-8e32-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sho Tamura/AFLO/Global Look Press

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на слова бывшего губернатора Рио-де-Жанейро, который заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова, участвовали в подкупе при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года, которые в итоге прошли в Рио.

По поводу обвинений в адрес ряда членов МОК, в том числе Александра Попова, могу сказать, что такого рода ситуации всегда носят очень деликатный характер и требуют аккуратного, тщательного разбирательства. Бросить тень на имена сегодня проще простого, — цитирует Позднякова « Р-Спорт ».

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал сообщил, что в 2009 году подкупил членов МОК россиянина Александра Попова, украинца Сергея Бубку, президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламина Диака в обмен на голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, писал News.ru.

Ранее Попов сказал, что не голосовал за Рио-де-Жанейро, сообщал News.ru.