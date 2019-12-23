Олимпийский комитет России (ОКР) продолжает подготовку к Играм в Токио 2020 года, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Несмотря на давление в контексте ситуации с WADA, мы работаем над тем, чтобы обеспечить для наших олимпийцев максимально комфортные условия как в рамках подготовки к [Олимпиаде в] Токио, так и непосредственно на Играх, — сказал глава ОКР Станислав Поздняков журналистам.
Исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
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