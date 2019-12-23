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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил об уверенности в своей победе в бою против Александра Емельяненко.

Раз так все хотят — выберем, я занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что выиграю, проиграть точно не хочу. Мы с ним созванивались, он только что мне звонил, мы договорились, что...