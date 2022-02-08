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Появилось видео, где футболист бьёт кошку

Футболист «Вест Хэма» ударил кошку. Ему пришлось оправдываться
11:44, 08 февраля 2022
Появилось видео, где футболист бьёт кошку Курт Зума Фото: John Thys/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Футболисту «Вест Хэма» Курту Зума пришлось принести извинения за жестокое обращение со своей кошкой бенгальской породы. Брат спортсмена Йоан в социальной сети Snapchat выложил видео, на котором французский защитник ударил животное ногой, а также рукой по морде.

Согласно информации газеты The Sun, агрессивное поведение Зума было вызвано тем, что кошка разбила вазу и уронила светильник с кухонного шкафа. Позже футболист выступил с заявлением, в котором принёс извинения за свою несдержанность.

Приношу глубокие извинения за содеянное людям, которых это видео расстроило. Я хотел бы заверить каждого, что обе наши кошки в полном порядке и здоровы. Их любит и лелеет вся наша семья. Моё поведение было единичным случаем, который не повторится впредь, — сказал Зума.

Клуб футболиста выступил с заявлением, в котором говорится о неприемлемости жестокого обращения с животными.

«Вест Хэм Юнайтед» безоговорочно осуждает действия нашего игрока Курта Зума в распространённом видео. Мы поговорили с Куртом, и решим этот вопрос внутри клуба, но мы хотим подчеркнуть, что никоим образом не оправдываем жестокое обращение с животными, — сказано в заявлении.

Отметим, что в Англии за жестокое обращение с животными предусмотрено наказание в виде тюремного заключения до пяти лет.

Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд был арестован по подозрению в изнасиловании своей подруги Харриет Робсон, а также в причинении телесных повреждений. Полиция подтвердила, что обвиняемый находится под стражей.

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