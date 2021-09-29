Появилось фото плачущей гимнастки Байлз после неудачи на Олимпийских играх

Американская гимнастка Симона Байлз записала несколько видеороликов во время Олимпиады-2020. Они были показаны в недавно вышедшем документальном фильме Simone vs Herself. В одном из роликов спортсменка расплакалась.

В видеоролике спортсменка признаётся, что у неё появились «ментальные блоки», которые влияют на её навыки. Американка переживает из-за того, что она плохо готова и говорит, что не до конца понимает своё состояние на Играх.

Никому не пожелаешь пройти через это. Когда делаю элемент, начинаю бояться причинить себе боль из-за того, что сальто будет неправильным. И я не знаю, что мне сейчас делать. Это слишком опасно, и мы не можем поменять программу, — сказала Байлз.

Байлз выступила на Олимпиаде в Токио только в заключительных соревнованиях по спортивной гимнастике — на бревне — и стала бронзовым призёром турнира. До этого она отказалась от участия в командном и личном многоборье. Затем спортсменка снялась с опорного прыжка и упражнений на параллельных брусьях. 24-летняя представительница США на заключительном испытании по итогам выступления заработала 14 баллов.

Ранее сообщалось, что лидер сборной США по спортивной гимнастике Симона Байлз призналась в трагедии, которая случилась в семье, пока она находилась на Олимпиаде-2020 в Токио.