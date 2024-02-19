Опубликованы фото новой формы сборной России по футболу Mash: на новой форме сборной России по футболу будет жар-птица

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети появились фото нового концепта формы, в которой будет выступать сборная России по футболу, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, на смену Adidas пришла российская компания Jögel, а главной идеей экипировки спортсменов станет образ жар-птицы.

Уточняется, что образ жар-птицы выбран неслучайно — считается, что ее перья приносят успех, удачу и счастье. Сам узор будет чем-то напоминать свечение, исходящее от пера мифического создания. Также канал заявляет, что новую форму покажут 6 марта на выставке «Россия», которая пройдет на ВДНХ. Adidas «одевал» футболистов из РФ с 2008 года, сотрудничество прекратилось после начала СВО.

Вероятно, обновленные футболки и шорты спортсмены смогут примерить уже в марте. Сборная РФ проведет два товарищеских матча: первый состоится 21 марта с командой из Сербии, а второй — 25 марта с соперниками из Парагвая. Оба поединка состоятся на столичном стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Ранее стало известно, что одна из главных звезд «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе переходит в испанский «Реал». Форвард уже подписал контракт сроком на пять лет, а в ряды новой команды он вступит этим летом.