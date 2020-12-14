Поветкин повторно попал в больницу из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/ac6e80d4-3e14-11eb-ba31-fa163e074e61_660.jpg Александр Поветкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Российский боксёр Александр Поветкин, перенёсший в ноябре коронавирус, повторно попал в больницу.

Об этом ТАСС сообщил промоутер спортсмена Андрей Рябинский. С его слов, боксёру вновь пришлось госпитализироваться на обследование. Теперь он выписался и приступает к тренировкам.

Увеличивать нагрузки будем поэтапно, под контролем врачей. Бокс — это серьёзная нагрузка на организм, рисковать Сашиным здоровьем я не позволю, — сказал Рябинский.

О том, что Поветкин заразился COVID-19, стало известно 3 ноября. Боксёр лечился в одной из московских клиник. 10 ноября он был выписан из больницы. В связи с болезнью был отменён его реванш с британцем Диллианом Уайтом, запланированный на 21 ноября.

Первая встреча россиянина с Уайтом закончилась победой Поветкина нокаутом в пятом раунде. Противостояние тяжеловесов состоялось 22 августа в британском Брентвуде. В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боёв выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.

Ранее NEWS.ru писал, как коронавирус и отмена реванша с Уайтом повлияют на карьеру Поветкина.