Поведение юниоров на турнире в Белоруссии озадачило ФХР ФХР не поддержала юниоров, которые сложили призы на льду на турнире в Белоруссии

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Федерация хоккея России не поддержала поведение игроков юниорской сборной России, которые сложили на льду награды, полученные на турнире в Белоруссии, сообщили журналистам в ФХР. В федерации добавили, что изучат причины инцидента, передает ТАСС.

Федерация хоккея России выражает озабоченность эпизодом, случившимся после матча молодежной команды Белоруссии и юниорской сборной России на Кубке Будущего в Минске. Мы изучаем все обстоятельства, которые привели к недоразумению, связанному с решением хоккеистов юниорской сборной оставить на льду командный и индивидуальные призы, — уточнили в ФХР.

Представители федерации добавили, что другие процедуры, проводимые после матча, российская команда соблюла, в том числе рукопожатие с соперниками. Также юниоры прослушали гимн принимающей стороны.

Игроки юниорской сборной России по хоккею (U-18) демонстративно отказались от призов после проигрыша команде Белоруссии. По информации NEWS.ru, российские спортсмены оказались недовольны судейством финала Кубка Будущего — 2024 в Минске, который завершился победой белорусской сборной (5:6 ОТ).

Отмечается, что в овертайме встречи после победного гола белорусов вратарь сборной России Петр Андреянов обращался к арбитру за видеопросмотром спорного эпизода, однако ему было отказано. До этого судьи проигнорировали подножку российскому игроку.