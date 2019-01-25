Поварницын: между Кубками мира и IBU есть разница

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал своё выступление в спринте на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
«Между Кубком мира и Кубком IBU есть разница, но я бы не сказал, что это пропасть. Когда народ бегает на Кубке мира постоянно, привыкает и к этой скорости. Но нет такого, чтобы люди с Кубка IBU были априори слабыми», — передаёт слова спортсмена корреспондент News.ru.
Поварницын добавил, что на трассе его подвёл лыжный ход.
Биатлонист в гонке занял 30-е место. Он проиграл завоевавшему золото норвежцу Йоханнесу Бё полторы минуты.
Как писал News.ru, россияне провалили спринт на этапе КМ по биатлону.