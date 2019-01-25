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Поварницын: между Кубками мира и IBU есть разница

Александр Поварницын Алексей Филиппов/РИА Новости

Александр Поварницын

спорт [ версия для печати ]

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал своё выступление в спринте на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

«Между Кубком мира и Кубком IBU есть разница, но я бы не сказал, что это пропасть. Когда народ бегает на Кубке мира постоянно, привыкает и к этой скорости. Но нет такого, чтобы люди с Кубка IBU были априори слабыми», — передаёт слова спортсмена корреспондент News.ru.

Поварницын добавил, что на трассе его подвёл лыжный ход.

Биатлонист в гонке занял 30-е место. Он проиграл завоевавшему золото норвежцу Йоханнесу Бё полторы минуты.

Как писал News.ru, россияне провалили спринт на этапе КМ по биатлону.


#биатлон #Кубокмира
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