Поварницын: между Кубками мира и IBU есть разница

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал своё выступление в спринте на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

«Между Кубком мира и Кубком IBU есть разница, но я бы не сказал, что это пропасть. Когда народ бегает на Кубке мира постоянно, привыкает и к этой скорости. Но нет такого, чтобы люди с Кубка IBU были априори слабыми», — передаёт слова спортсмена корреспондент News.ru.