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Возможный победитель снялся с ЧР по фигурному катанию

Сергей Воронов Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сергей Воронов

спорт [ версия для печати ]

Призёр чемпионатов Европы и единственный российский участник финала Гран-при-2018 Сергей Воронов снялся с чемпионата России из-за травмы.

Спортсмен подвернул ногу на вечерней тренировке. Пропуск первенства России может лишить Воронова путёвки на чемпионат Европы, который пройдёт в январе 2019 года в Минске, сообщает «Спорт-Экспресс».

31-летний спортсмен занял шестое место в финале мировой серии в Ванкувере. Он является бронзовым призёром финала Гран-при сезона 2014/15. На счету Воронова также серебро и бронза чемпионатов Европы (2014 и 2015 годы).

Чемпионат России — 2018 по фигурному катанию проходит с 19 по 23 декабря в Саранске.

Ранее News.ru писал, что Елизавета Туктамышева пропустит ЧР из-за воспаления лёгких.


#чемпионатРоссии #фигурноекатание #СергейВоронов
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