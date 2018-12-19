Возможный победитель снялся с ЧР по фигурному катанию

https://news.ru/storage/news/1a5f3f95e2b347590c53c8ecadf3adf9/ea61e937-9ae4-4d98-8572-26aa2e5cac4d_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сергей Воронов

Призёр чемпионатов Европы и единственный российский участник финала Гран-при-2018 Сергей Воронов снялся с чемпионата России из-за травмы.

Спортсмен подвернул ногу на вечерней тренировке. Пропуск первенства России может лишить Воронова путёвки на чемпионат Европы, который пройдёт в январе 2019 года в Минске, сообщает «Спорт-Экспресс».

31-летний спортсмен занял шестое место в финале мировой серии в Ванкувере. Он является бронзовым призёром финала Гран-при сезона 2014/15. На счету Воронова также серебро и бронза чемпионатов Европы (2014 и 2015 годы).

Чемпионат России — 2018 по фигурному катанию проходит с 19 по 23 декабря в Саранске.

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