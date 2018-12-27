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Посол России в Австрии рассказал о ходе дела против биатлонистов

Martin Schutt/dpa/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что фактов, подтверждающих применение допинга российскими спортсменами во время чемпионата мира 2017 года в Австрии, не было.

«В ходе состоявшейся беседы никаких доказательств вины российских спортсменов представлено не было», — приводит слова Любинского РИА Новости.

По словам посла, речь шла об одном из эпизодов более широкого дела. Он также добавил, что на данный момент дело не закрыто.

Любинский отметил, что по согласованию с Министерством спорта РФ к делу подключили доверенного адвоката посольства. 14 декабря адвокат провёл встречу со старшим следователем, который занимался расследованием против российских спортсменов.

12 декабря австрийская полиция предъявила обвинения пятерым спортсменам сборной России в нарушении антидопинговых правил в период проведения чемпионата мира в Хохфильцене (Австрия) в 2017 году. В числе обвиняемых были пятеро российских спортсменов и пять представителей тренерского штаба команды.

News.ru ранее сообщал, что руководитель Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мнением относительно будущего Игоря Малиновского.


#сборнаяРоссии #биатлон
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