Последний россиянин вылетел с Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович победил россиянина Даниила Медведева в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии.
Матч длился 3 часа 15 минут и завершился со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3. Медведев был последним представителем мужской сборной России, продолжающим борьбу на мэйджоре.
Следующим соперником Джоковича по четвертьфинальной игре станет японец Кеи Нисикори.
Джокович — первая ракетка мира. Он победитель 14 турниров Большого шлема в одиночном разряде, обладатель некалендарного «карьерного» Большого шлема в одиночном разряде. Медведев был посеян под 16-м номером.
Как писал News.ru, Шарапова не пробилась в четвертьфинал Australian Open.