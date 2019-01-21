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Последний россиянин вылетел с Australian Open

Даниил Медведев Сергей Булкин/News.ru

Даниил Медведев

спорт [ версия для печати ]

Сербский теннисист Новак Джокович победил россиянина Даниила Медведева в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии.

Матч длился 3 часа 15 минут и завершился со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3. Медведев был последним представителем мужской сборной России, продолжающим борьбу на мэйджоре.

Следующим соперником Джоковича по четвертьфинальной игре станет японец Кеи Нисикори.

Джокович — первая ракетка мира. Он победитель 14 турниров Большого шлема в одиночном разряде, обладатель некалендарного «карьерного» Большого шлема в одиночном разряде. Медведев был посеян под 16-м номером.

Как писал News.ru, Шарапова не пробилась в четвертьфинал Australian Open.


#теннис #ДаниилМедведев
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