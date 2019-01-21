Последний россиянин вылетел с Australian Open

https://news.ru/storage/news/68aedd0267b82c690f5b35e20a8a664a/d5f08ab3-2cfb-48a3-8d17-a9fa10e64ba6_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Даниил Медведев

Сербский теннисист Новак Джокович победил россиянина Даниила Медведева в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии.

Матч длился 3 часа 15 минут и завершился со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3. Медведев был последним представителем мужской сборной России, продолжающим борьбу на мэйджоре.

Следующим соперником Джоковича по четвертьфинальной игре станет японец Кеи Нисикори.

Джокович — первая ракетка мира. Он победитель 14 турниров Большого шлема в одиночном разряде, обладатель некалендарного «карьерного» Большого шлема в одиночном разряде. Медведев был посеян под 16-м номером.

Как писал News.ru, Шарапова не пробилась в четвертьфинал Australian Open.