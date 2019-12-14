https://static.news.ru/photo/f2968052-1eb7-11ea-8d39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко полагает, что разные возрастные категории в фигурном катании поспособствуют честной конкуренции.

Такое заявление она сделала после того, как 17-летняя чемпионка Олимпиады Алина Загитова приняла решение поставить свою спортивную карьеру на паузу. Гончаренко акцентировала внимание на различиях женского и мужского организмов и предложила разбить взрослых спортсменок на две подгруппы: от 15 до 18 лет и старше 18 лет.

Будет больше награждённых и кумиров. Будет интереснее, а у спортсменов — больше шансов. Соревнования будут разноплановые: где-то более прыжковые девочки, а где-то — более зрелое катание. В итоге будут довольны все, и споры на эту темы закончатся. Просто поднять возрастной ценз до 18 лет? Это нечестно и странно. Почему так не сделают, не понимаю, — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Как писал NEWS.ru ранее, тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на критику со стороны Евгения Плющенко и Татьяны Тарасовой в адрес её подопечной Алины Загитовой, которая решила поставить свою карьеру на паузу.