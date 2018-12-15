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Пореченков назвал Макгрегора «петухом»

Joel Marklund/imago sportfotodienst/ Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Известный актёр Михаил Пореченков поделился мнением о бойцах ММА. «Агент национальной безопасности» назвал своим «любимым» спортсменом чемпиона мира по смешанным боевым искусствам, «последнего императора» Фёдора Емельяненко.

На втором месте у Пореченкова в личном списке бойцов оказался чемпион мира по боевому самбо Алексей Олейник. 49-летний актёр отметил, что ему нравятся уважаемые, спокойные и скромные бойцы.

«А Конор Макгрегор — петух», — заключил Пореченков в интервью BSNEWS.

Как сообщал News.ru, чемпион мира UFC в лёгком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином по версии поисковой системы Google. В общем рейтинге спортсменов он занял пятое место.


#михаилпореченков #КонорМакГрегор #ХабибНурмагомедов #ФедорЕмельяненко #мма
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