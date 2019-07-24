https://static.news.ru/photo/723ef58c-ae1f-11e9-b52f-fa163e074e61_1024.jpg Александр Попов Фото: АГН «Москва»

Почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов, заявивший, что не голосовал за Рио-де-Жанейро как столицу Олимпиады-2016, считает вопросом чести разобраться в обвинениях в коррупции.

Сейчас мы находимся в тесном контакте с МОК, обмениваемся информацией, уже начата работа с комитетом по этике. Я считаю очень важным разобраться с данной ситуацией — это действительно вопрос чести и достоинства, — цитирует Попова ТАСС ,

По словам Попова, он считает необходимым начать сотрудничество по данному вопросу с комитетом по этике МОК и готов предоставить ему любую информацию.

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал сообщил, что в 2009 году подкупил членов Международного олимпийского комитета (МОК) — россиянина Александра Попова, Сергея Бубку и президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламина Диака — в обмен на голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года.