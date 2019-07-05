https://static.news.ru/photo/6dee1726-9f2c-11e9-87b3-fa163e074e61_1024.jpg Александр Попов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов заявивший, что не голосовал за Рио-де-Жанейро как столицу Олимпиады-2016, подаст иск о защите прав и достоинства в ответ на обвинения в коррупции.

Я начинаю подготовку иска о защите прав и достоинства, который предлагаю рассмотреть в месте расположения штаб-квартиры Международного олимпийского комитета — Швейцарии, — цитирует заявление Попова ТАСС .

По словам Попова, он считает необходимым начать сотрудничество по данному вопросу с комитетом по этике МОК и готов предоставить ему любую информацию.

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал сообщил, что в 2009 году подкупил членов Международного олимпийского комитета (МОК) россиянина Александра Попова, Сергея Бубку, президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламина Диака в обмен на голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года.