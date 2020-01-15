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Олимпийский комитет России (ОКР) в ближайшее время присоединится к процессу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.

ОКР вступит в процесс до 20 января и будет просить Спортивный арбитражный суд (CAS) прояснить неправомерность применения санкций к национальному Олимпийскому комитету (НОК) и позволить в полной мере исполнять обязанности...