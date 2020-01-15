Инсбрукский окружной суд приговорил австрийского лыжника Доминика Балдауфа к пяти месяцам тюремного заключения условно из-за кровяного допинга, на котором спортсмен попался во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде в 2019 году.
Помимо этого, спортсмена оштрафовали на €480 евро. Ещё €960 евро он должен выплатить Федерации лыжных гонок из-за нанесённого ущерба, сообщает Tiroler Tageszeitung.
На чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде полиция Австрии задержала спортсменов, среди которых австрийцы Доминик Балдауф, Макс Хауке, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, а также казахстанец Алексей Полторанин. Местная полиция считает задержанных спортсменов членами международного синдиката, занимавшегося махинациями с запрещёнными в спорте медицинскими препаратами.
В ноябре Международная федерация лыжного спорта (FIS) доказала причастность четырёх спортсменов к употреблению кровяного допинга, писал NEWS.ru.
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