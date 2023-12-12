Помощницу Винер обвинили в насилии: куда и почему она уехала из России

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Тренер Ирина Вигдорчик сделала сборную Израиля по художественной гимнастике одной из сильнейших в мире. Однако ее отстранили якобы из-за подкупа судей и насилия, о котором говорили спортсменки. Некоторое время назад Вигдорчик приезжала в Россию помогать Ирине Винер, но сейчас вновь вернулась на родину. Почему израильский тренер не осталась в РФ и с кем работает сейчас — в материале NEWS.ru.

Что известно о работе Вигдорчик со сборной Израиля

Ирина Вигдорчик начинала спортивную карьеру в сборной Москвы, но в 1979-м переехала в Израиль. Через год она заняла второе место на чемпионате страны и прошла отбор в олимпийскую сборную. На Игры Ирина не попала, так как Израиль бойкотировал московскую Олимпиаду.

Вигдорчик постепенно стала тренировать юных спортсменок и учиться в институте физической культуры имени Вингейта. Она прославилась гораздо позже, когда создала школу в Холоне — одну из самых сильных в Израиле. С 2008 года бывшая гимнастка начала тренировать сборную Израиля в групповых упражнениях. Под ее руководством команда завоевала больше 30 медалей на соревнованиях разного уровня, в том числе награды на чемпионатах мира и Европы.

«Когда 32 года назад я пришла в спорт и сказала, что хочу принимать участие в международных соревнованиях и у нас будут медали, надо мной смеялись. Тогда у нас в клубе было 15 гимнасток, сегодня их 300», — рассказывала Вигдорчик израильскому изданию Ynet пять лет назад.

Фото: Амит Шисель/CC BY-SA 3.0/cyclowiki.org Ирина Вигдорчик

Зачем Вигдорчик приехала в Россию

В ноябре 2021 года стало известно, что Вигдорчик будет тренировать сборную России в групповых упражнениях. Начиная с Олимпиады-2000 в Сиднее, наши гимнастки побеждали на всех Играх и только два года назад заняли второе место в Токио. Сообщалось, что главный тренер сборной России Ирина Винер пригласила коллегу из Израиля, чтобы она помогала готовить россиянок к соревнованиям в Париже.

«Почему этот тренер приехала в Россию? Все очень просто, мы не в первый раз приглашаем авторитетных иностранных специалистов. Так, на протяжении 18 лет с нами работала Людмила Димитрова из Болгарии», — объяснила ТАСС Винер.

Позже стало известно, что Вигдорчик сама предложила свою кандидатуру. Винер согласилась сотрудничать, чтобы улучшить подготовку российской сборной. Гимнасткам нужно было улучшить технику и решить проблемы со стабильностью, в чем им помогла израильский тренер. В последний раз специалист появлялась на соревнованиях с российскими спортсменками весной 2023 года.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Ирина Винер

Почему Вигдорчик покинула пост главного тренера в Израиле

Ирине пришлось покинуть пост главного тренера сборной Израиля по художественной гимнастике из-за нескольких обвинений. В большом расследовании Haaretz.co.il говорилось, что специалист, местные судьи и тренеры подкупали международных арбитров с 2008 по 2021 год — все то время, пока Вигдорчик занимала свою должность. По данным издания, Израильская ассоциация гимнастики якобы поощряла подкуп судей.

Это расследование началось после успешных выступлений гимнасток на соревнованиях. Например, на чемпионате Европы в Холоне израильтянки неожиданно выиграли золото, серебро и бронзу. Таких побед у команды никогда не было. Вигдорчик тогда упоминала, что сборная — реальный претендент на медаль Олимпиады. Но на Играх в Рио спортсменки стали только шестыми.

В 2017-м Вигдорчик обвинили в том, что она пришла пьяной на работу и избила гимнасток. Как сообщила одна из спортсменок СМИ, Ирина пнула ее на разминке на Кубке мира в России. В прессе писали, что другие члены сборной поддержали гимнастку. Тогда Вигдорчик отстранили на некоторое время от должности, но затем восстановили. Ирина подавала в суд на Ассоциацию гимнастики и выиграла дело.

После продления контракта с Вигдорчик произошел новый скандал. Спортсменки, по всем правилам отобравшиеся на чемпионат мира в Пезаро, туда не поехали. Оказалось, что главный тренер не стала заявлять сборную, так как не могла гарантировать высоких результатов. На турнир отправилась только Линой Ашрам, впервые выигравшая для Израиля медали в личных видах.

Скандал Вигдорчик с гимнасткой Ашрам

На Олимпиаде в Токио-2021 Дина Аверина с чистыми выступлениями проиграла израильтянке Линой Ашрам, допустившей грубую ошибку.

В интернет попала запись, на которой Вигдорчик резко высказывалась об Ашрам. Специалист говорила, что у Линой «нет уровня», подразумевая, вероятно, возможность победы на Олимпиаде. В свое оправдание Ирина заявила: аудиозапись была сделана за пять лет до этого и не имеет никакого отношения к Играм.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дина Аверина

Чем закончился суд для Вигдорчик

По решению последнего суда Вигдорчик должны выплатить компенсацию в размере 107 000 шекелей (примерно €25 тысяч) за клевету, так как федерация Израиля несет ответственность за публикации, порочащие имя специалиста. Ирина утверждала, что ее уволили из-за политических мотивов.

«Ассоциация стояла за различными публикациями, составляющими клевету, причем это были личные публикации, имевшие широкое распространение и включавшие в себя не подтвердившиеся элементы клеветы, унижения истца», — рассказывали адвокаты Вигдорчик.

В федерации заявляли, что все было законным, и обвинили Ирину в недостойном поведении. По словам представителей Ассоциации гимнастики, это бросало тень на деятельность организации. Суд принял сторону тренера и постановил, что увольнение действительно не было основано на конкретных фактах. По словам Вигдорчик, все эти годы разные люди разрушали ее репутацию и выдумывали ложные жалобы.

«Теперь все видят правду. Вы не должны сдаваться! Выйди и сражайся за свою истину. Не бойся! Я продолжу делиться своими знаниями и опытом с гимнастками и тренерами как в Израиле, так и за рубежом, на благо индустрии художественной гимнастики, которая так важна для меня», — заявила Вигдорчик.

Почему Вигдорчик вернулась в Израиль

Ирина сообщила, что еще несколько месяцев назад тренировала сборную России, но приняла решение вернуться в Израиль.

«В любом случае я бы там не осталась, особенно после заявлений России. Я вернулась в клуб в Холоне, тренирую молодых девушек, чего давно не делала, и это приятно. Самое главное, что за два месяца мы построили совершенно новую отрасль — эстетическую гимнастику. Это основа гимнастики», — говорила Вигдорчик.

Инициатором создания нового направления и ассоциации выступила мать Юлианы Телегиной — гимнастки, которая выступала на Олимпиаде в Токио в групповых упражнениях.

«Когда я вернулась, мы открыли ассоциацию, которую до сих пор не принимают в Израиле как союз, потому что нам еще нужно проводить соревнования, чтобы ее признали. Нужно продолжать развивать это направление. Я начинаю его с нуля, как это было с художественной гимнастикой», — объяснила Вигдорчик решение вернуться в Израиль.

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