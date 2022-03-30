«Поляки в своём репертуаре»: Свищёв о выходе сборной на ЧМ-2022

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на выход сборной Польши по футболу в финальную часть чемпионата мира 2022 года. Депутат считает, что поляки добились успеха не по спортивному принципу, сообщает «РБ Спорт».

Я считаю, что поляки исполнили многоходовочку — воспользовались ситуацией на Украине в свойственном себе репертуаре. Все считают, что выход поляков в Катар — несправедливо и нечестно. Если футболисты сборной Польши так привыкли работать — окей, ну ладно. На месте сборной Польши должны быть другие ребята, более достойные, — сказал Свищёв.

Накануне сборные Португалии и Польши вышли на чемпионат мира — 2022 по футболу, который пройдёт в Катаре. Обе команды победили соперников в финале стыковых матчей.

Команда Португалии обыграла на своём поле Северную Македонию — 2:0. Оба мяча забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, отличившийся на 32-й и 65-й минутах. Сборная Польши на своём поле обыграла команду Швеции с тем же счётом. Мячи забили Роберт Левандовски (29-я минута, с пенальти) и Петр Зелински (72-я).