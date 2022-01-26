Полузащитник «Спартака» перейдёт в «Фейеноорд» на правах аренды

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс следующие полгода проведёт в нидерландском клубе «Фейеноорд». Футболист в среду должен пройти медицинское обследование и завершить переход в новую команду, сообщает NOS. По информации нидерландского издания, клубы уже согласовали условия аренды футболиста, в котором был лично заинтересован главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот. Он хотел иметь вариативность в полузащите на случай травм, дисквалификаций и положительных тестов на COVID-19.

Не факт, что мы сумеем избежать травм во второй половине сезона, как и дисквалификаций. Тем более приходится иметь дело ещё и с коронавирусом. Поэтому полезно иметь дополнительных игроков в середине поля. Мы уже расстались с некоторыми футболистами, поэтому нуждаемся в усилении, — сказал Слот.

Издание отмечает, что изначально «Фейеноорд» планировал подписать полузащитника «Херенвена» Джоуи Вирмана и игрока «Витесса» Ришедли Базура. Но Вирман предпочёл перейти в ПСВ, а переход Базура клуб не смог согласовать с «Витессом».

Отметим, что в команде на правах аренды уже играет другой полузащитник «Спартака» — Гус Тиль, который в нынешнем сезоне забил 16 голов в 24 матчах.

Йоррит Хендрикс провёл за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах и результативными действиями не отметился.

Ранее фанатское сообщество «Спартака» заявило, что впредь будет бойкотировать матчи клуба из-за принятия закона о введении Fan ID. Фанаты отказались от посещения матчей с участием клуба, где будет использоваться система идентификации личности. Бойкот продлится до полного отказа законодателей от Fan ID.