Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов обратился к болельщикам

https://static.news.ru/photo/7af5e94e-d973-11ea-9068-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов на встрече с фанатами высказал им свои претензии.

У нас к болельщикам тоже есть вопросы. Если бы нас вчера погнали вперёд, мы бы вчера одолели «Зенит», — цитирует его корреспондент NEWS.ru.

Баринов добавил, что во время встречи с питерской командой, болельщики московского клуба проскандировали всего лишь несколько «кричалок». Он прямо спросил у фанатов, почему они так к ним относятся.

Накануне красно-зелёные проиграли «Зениту» со счетом 1:2 в матче за Суперкубок России.

Как писал NEWS.ru «железнодорожникам» явно не хватает той поддержки болельщиков, которая всегда гнала коллектив вперёд. После отставки главного тренера Юрия Сёмина фанаты то и дело скандировали оскорбительные кричалки в адрес руководства клуба, а после 20-й минуты игры и вовсе замолкали.