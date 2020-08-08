Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов обратился к болельщикам

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов на встрече с фанатами высказал им свои претензии.
У нас к болельщикам тоже есть вопросы. Если бы нас вчера погнали вперёд, мы бы вчера одолели «Зенит», — цитирует его корреспондент NEWS.ru.
Баринов добавил, что во время встречи с питерской командой, болельщики московского клуба проскандировали всего лишь несколько «кричалок». Он прямо спросил у фанатов, почему они так к ним относятся.
Накануне красно-зелёные проиграли «Зениту» со счетом 1:2 в матче за Суперкубок России.
Как писал NEWS.ru «железнодорожникам» явно не хватает той поддержки болельщиков, которая всегда гнала коллектив вперёд. После отставки главного тренера Юрия Сёмина фанаты то и дело скандировали оскорбительные кричалки в адрес руководства клуба, а после 20-й минуты игры и вовсе замолкали.
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