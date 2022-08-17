Полстяная назвала причину отказа от выступления за сборную Латвии Гимнастка Полстяная: из-за ограничений и недопонимания я не смогу продолжать карьеру в Латвии

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Елизавета Полстяная

Российская гимнастка Елизавета Полстяная, выступавшая за сборную Латвии, отказалась представлять команду страны, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо спортсменки президенту Латвийской федерации гимнастики (LVF) Евгению Сапроненко. Она объяснила, что причиной стало решение латвийской федерации о ее отстранении от соревнований.

В связи с <...> ограничениями моей спортивной деятельности и сложившейся ситуацией недопонимания я больше не вижу возможности продолжения своей спортивной карьеры в Латвии, — заявила Полстяная.

По ее словам, из-за прерванного тренировочного процесса она не сможет набрать оптимальную соревновательную форму и достойно выступить на чемпионате мира. Спортсменка отметила, что у нее есть хронические травмы, «которые требуют особого подхода» на тренировках.

Решение федерации было озвучено как окончательное, без перспективы положительных изменений. Таким образом, тренировочный, подготовительный процесс был сорван и являлся бессмысленным на тот момент. В сложившейся ситуации я приняла решение уехать к моей семье, так как мне была необходима их поддержка, я не могла оставаться одна в таких обстоятельствах <...>, — заявила Полстяная.

Кроме того, все эти события, по ее словам, повлияли на ее психологическое состояние, поэтому девушке необходимо время, чтобы стабилизироваться. А поправки к закону, принятые Олимпийским комитетом Латвии в отношении спортсменов с российским гражданством, помешают ей в дальнейшем достичь желанной цели — пройти квалификацию и участвовать в Олимпийских играх, пояснила она.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов одобрил требование экс-главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена допустить россиян к международным соревнованиям. Бывший биатлонист отметил, что в большом спорте важна конкуренция и российские спортсмены могут ее составить.