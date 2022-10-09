Польша призвала исключить Международную ассоциацию бокса из МОК из-за РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Минспорта Польши Камиль Бортничук призвал лишить Международную ассоциацию бокса (IBA) членства в МОК из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Министр опасается, что это станет началом возвращения в мировой спорт российских и белорусских спортсменов. Бортничук обратился с открытым письмом к МОК, текст которого опубликован на портале Inside the Games.

Это создает чрезвычайно опасный прецедент для всего мира спорта. Это решение противоречит рекомендациям МОК, который призвал отстранить спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за конфликта на Украине, — говорится в обращении.

IBA в среду, 5 октября, сообщила о допуске российских и белорусских спортсменов к турнирам. Боксеры могут выступать на международных соревнованиях под флагами своих стран, а при их победах будут звучать национальные гимны.

Я выражаю серьезную обеспокоенность тем, что решение IBA может стать началом масштабных усилий России по возвращению своих спортсменов в международный спорт. Я призываю всех вас представить в МОК совместное предложение, в котором мы будем просить об исключении IBA из состава организации, — заявил министр спорта Польши.

Ранее IBA, аргументируя возвращение российских и белорусских боксеров, заявила, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. Подробнее об этом — в материале NEWS.ru.