«Полнейший бред»: Слуцкая оценила решение не делить фигуристов по полу Слуцкая назвала полнейшим бредом идею Канады не делить фигуристов в дуэтах по полу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ирина Слуцкая

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая назвала «полнейшим бредом» идею Федерации фигурного катания Канады (Skate Canada) изменить определение дуэта. В разговоре с «360» она подчеркнула, что самое главное в этом вопросе — это понимание гражданами России истинного определения мужчины и женщины.

Для нашего понимания это просто полнейший бред. <...> Пускай как хотят, так называют. Главное, что наша страна четко понимает, что есть мужчина и женщина, — сказала Слуцкая.

Skate Canada решила бороться с гендерной дискриминацией и называть участников дуэтов, выступающих в фигурном катании партнерами A и B или просто партнерами. По мнению Слуцкой, отечественные фигуристы не смогут повлиять на данную тенденцию. Серебряный призер ОИ уверена, главное, — чтобы в данной категории на лед выходили выходили мужчины и женщины.

Главное чтобы нам всем не разрешили поставить в пару двух мужчин и двух женщин, вот это уже будет страшно, — предупредила Слуцкая.

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