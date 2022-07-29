Политолог предсказал раскол в европейском обществе из-за политизации спорта Политолог Наумов предсказал раскол в европейском обществе из-за политизации спорта

Если западные политики продолжат курс по политизации спорта, европейское общество ждет раскол, заявил политолог Сергей Наумов в разговоре с Live 24. По его мнению, Европа запустила механизм саморазрушения, пренебрегая основными ценностями в пользу русофобской политики.

Пренебрегая своими базовыми ценностями в пылу русофобии, ограничивая свободу слова и свободу выбора, Европа запустила механизм саморазрушения. Антироссийские санкции уже привели к расколу в европейском обществе и нанесли мощнейший удар по экономике Евросоюза, который может повторить судьбу СССР, — высказался Наумов.

Он уточнил, что спортсмены уже не раз высказывали свое негодование из-за того, что на них оказывают давление с требованием прекратить отношения с Россией. Аргументируя свою позицию, Наумов напомнил: хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен пожаловался на требование покинуть команду после того, как футболистам разрешили разрывать контракты с российскими клубами.

Политизация спорта приведет к потере интереса к крупным соревнованиям, которые проводят не по спортивному принципу, запрещая сильнейшим атлетам участвовать по политическим мотивам и надуманным поводам, — резюмировал политолог.

Ранее волейболист московского «Динамо» Лаури Керминен был отстранен от выступлений за сборную Финляндии. Причина отстранения — нежелание спортсмена исключать Россию из вариантов продолжения карьеры.