Политолог объяснил, когда МОК отменит запрет России на участие в Олимпиадах Политолог Михеев: полноценный допуск России к Олимпийским играм зависит от успех

Международный олимпийский комитет (МОК) уже давно является политической структурой, выполняющей требования США, поэтому спорт не стал исключением в антироссийской деятельности Запада, заявил в беседе с ИА SM.News политолог Сергей Михеев. В связи с этим, по его словам, полноценное участие России в Олимпийских играх со своим флагом и гимном будет зависеть от ее успехов в военной спецоперации на Украине.

Ситуация по Украине меняется. И они просто ждут, как с политической точки зрения будет развиваться российско-украинский конфликт. И в этом контексте мы видим, что уже есть некое разделение, — высказал мнение эксперт.

Он добавил, что сборная Украины вряд ли сможет участвовать в летней Олимпиаде 2024 года в Париже. По мнению Михеева, это связано с многочисленными проблемами как в финансовой, так и в спортивной сфере, когда стране не хватает ни денег, ни атлетов.

Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила, что команда отказывается от участия в Олимпийских играх 2024 года в «нейтральном» статусе. По ее мнению, российские атлеты не должны участвовать в международных соревнованиях без флага и гимна. Всего МОК допустил восемь спортсменов из России и троих из Белоруссии до парижских Игр в нейтральном статусе.