https://static.news.ru/photo/ae30567c-4cb1-11ea-ac9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фундаментом спортивной системы России являются регионы, заявил министр спорта Олег Матыцин во время общения с представителями спортивной общественности Красноярского края.

У нас сейчас большой крен сделан в сторону спорта высших достижений. Конечно, мы ориентируемся на наших чемпионов, наших участников Олимпиад и чемпионатов мира. Они — пример для подрастающего поколения, но наша политика будет направлена на развитие физкультуры и массового спорта. Фундамент нашей спортивной системы — это регионы, — сказал министр, слова которого приводит пресс-служба Минспорта.

Глава ведомства добавил, что «по поручению президента страны Владимира Путина предстоит работать над стратегией развития физкультуры и спорта до 2030 года».

Она (стратегия — NEWS.ru) будет понятной и открытой, она будет сформулирована на глобальных целях, но подготовлена она должна быть «на земле», — сказал он.

Министр спорта в рамках своего первого рабочего визита в Красноярск посетил спортивный комплекс «Академия биатлона», писал NEWS.ru.