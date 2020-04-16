Полинский возглавил управление спортивных мероприятий Минспорта РФ

https://static.news.ru/photo/277da044-7fb0-11ea-bca7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управление по организации и проведению спортивных мероприятий Министерства спорта РФ возглавил Александр Полинский.

Экс-гендиректор дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москомспорта заявил ТАСС, что приказ о его назначении подписан министром Олегом Матыциным.

Полинский проработал в системе московского спорта более 20 лет. С 1992 года начал заниматься организацией крупнейших спортивных мероприятий. С 1999 по 2002 год занимал должность генерального менеджера сборной России по футболу. В 2000 году его назначили исполнительным директором чемпионата мира по хоккею, который проходил в Санкт-Петербурге, в 2002 году — исполнительным директором заявочного комитета по выдвижению Москвы в качестве города — претендента на проведение Олимпийских игр 2012 года.

Должность генерального директора дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москомспорта Полинский занимал с 2002 года. Под его руководством в Москве было проведено более 200 крупных спортивных мероприятий.

Ранее в Минспорте сообщили, что в России с 21 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции отменили более тысячи соревнований, писал NEWS.ru.