16+

Рубрики

Медиа

Архив

Спорт

Полиция задержала экс-главу фан-клуба «Спартака», напавшего на журналиста

11:56, 21 октября 2021
Полиция задержала экс-главу фан-клуба «Спартака», напавшего на журналиста Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Полиция задержала бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, который после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером», напал на журналиста. Эту информацию передаёт Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, на мужчину был составлен протокол об административном правонарушении, после чего он был помещён в изолятор. Бывшему главе фан-клуба грозит 15 суток ареста, а также возможно добавление уголовного наказания. Кроме того, известно, что в крови Коршунова был найден алкоголь.

После матча «Спартак» — «Лестер» стало известно о нападении Валентина Коршунова на журналиста. Бывшего главу фан-клуба «красно-белых» не устроило, что корреспондент РБК Александр Щёголев вёл съёмка у выхода VIP-зоны. Коршунов сначала нецензурно выражался, а затем набросился на журналиста. В ходе драки напавший нанёс корреспонденту несколько ударов в голову.

Ранее сообщалось, что видео нападения фаната на журналиста РБК после матча «Спартак» — «Лестер» появилось в Сети.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео