Полиция задержала экс-главу фан-клуба «Спартака», напавшего на журналиста

Полиция задержала бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, который после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером», напал на журналиста. Эту информацию передаёт Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, на мужчину был составлен протокол об административном правонарушении, после чего он был помещён в изолятор. Бывшему главе фан-клуба грозит 15 суток ареста, а также возможно добавление уголовного наказания. Кроме того, известно, что в крови Коршунова был найден алкоголь.

После матча «Спартак» — «Лестер» стало известно о нападении Валентина Коршунова на журналиста. Бывшего главу фан-клуба «красно-белых» не устроило, что корреспондент РБК Александр Щёголев вёл съёмка у выхода VIP-зоны. Коршунов сначала нецензурно выражался, а затем набросился на журналиста. В ходе драки напавший нанёс корреспонденту несколько ударов в голову.

Ранее сообщалось, что видео нападения фаната на журналиста РБК после матча «Спартак» — «Лестер» появилось в Сети.