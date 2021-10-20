Полиция задержала экс-главу фан-клуба «Спартака», напавшего на журналиста

Полиция задержала бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, который после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером», напал на журналиста. Эту информацию передаёт Telegram-канал «Мутко против».
По данным источника, на мужчину был
После матча «Спартак» — «Лестер» стало известно о нападении Валентина Коршунова на журналиста. Бывшего главу фан-клуба «красно-белых» не устроило, что корреспондент РБК Александр Щёголев вёл съёмка у выхода VIP-зоны. Коршунов сначала нецензурно выражался, а затем набросился на журналиста. В ходе драки напавший нанёс корреспонденту несколько ударов в голову.
Ранее сообщалось, что видео нападения фаната на журналиста РБК после матча «Спартак» — «Лестер» появилось в Сети.